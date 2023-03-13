الخميس.. فريق "همام التطوعي" يدعو إلى حضور مبادرة "باكورة الفجر" عبر "زووم"

ينظم فريق همام التطوعي التابع لوقف العطاء، الخميس المقبل، الجزء الثاني من مبادرة "باكورة الفجر"، التي تهدف لتسليط الضوء على نماذج مشرفة من ذوي الهمم الذين تحدّوا الإعاقة وحوّلوها إلى إنجازات ونجاحات.
ودعا الفريق المهتمين وأصحاب الهمم من داخل المملكة وخارجها من الدول العربية (رجالاً ونساءً)، إلى حضور هذه الفعالية التي ستتم عبر منصة زووم من الساعة الثامنة مساءً حتى الحادية عشرة، حيث ستكون هناك شهادات شكر وتقدير للمشاركين.
وبيّن "الفريق التطوعي "أنه يمكن للراغبين إرسال الاسم ورقم الاتصال عبر الإيميل: (fryqhumamalttwy@gmail.com).
يُذكر أن الفريق استضاف في الجزء الأول من المبادرة -إلى جانب صاحبة فكرة المبادرة: زهراء آل جميع (محاربة باركنسون أو الشلل الرعاش)- عدداً من ذوي الهمم الناجحين والفاعلين في مجتمعاتهم الذين تحدّثوا فيه عن تجاربهم والصعاب التي واجهوها وسُبل تلافيها، كذلك عدد من المختصين والأكاديميين، وحضور عدد من المهتمين والمهتمات، بإشراف وتنسيق الدكتورة مريم عبدالرزاق الجوفي.
يُشار إلى أن هذه المبادرة الإنسانية والمجتمعية التطوعية تهدف لتسليط الضوء على جانب مهم يختص بذوي الإعاقة داخل المملكة وخارجها، وهو الجانب المعرفي والإبداعي والمهاري والذي يتمتع به عدد كبير منهم، كذلك دمجهم في المجتمع، بحيث لا تؤثر إعاقتهم في نظرة المجتمع لهم، أيضاً تبادل الخبرات بين ذوي الهمم المشاركين في المبادرة من الدول العربية وجمع تجاربهم ليستفيد منها أكبر عدد ممكن.