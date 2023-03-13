الخميس.. فريق "همام التطوعي" يدعو إلى حضور مبادرة "باكورة الفجر" عبر "زووم"

يُذكر أن الفريق استضاف في الجزء الأول من المبادرة -إلى جانب صاحبة فكرة المبادرة: زهراء آل جميع (محاربة باركنسون أو الشلل الرعاش)- عدداً من ذوي الهمم الناجحين والفاعلين في مجتمعاتهم الذين تحدّثوا فيه عن تجاربهم والصعاب التي واجهوها وسُبل تلافيها، كذلك عدد من المختصين والأكاديميين، وحضور عدد من المهتمين والمهتمات، بإشراف وتنسيق الدكتورة مريم عبدالرزاق الجوفي.