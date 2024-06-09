وزير الاتصالات يطّلع على استعدادات مجموعة stc في خدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1445هـ

كما اطلع الوفد على الحلول والخدمات الرقمية المبتكرة التي توفرها stc للحجاج بهدف تيسير تواصلهم مع أسرهم، حيث قامت stc بتوسيع البنية التحتية التقنية بنسبة 36% مقارنة بالعام الماضي كما عززت شبكتها بتركيب أكثر من 1200 موقع يدعم شبكة الجيل الخامس 5G، وما يزيد عن 1900 نقطة نفاذ لشبكة الواي فاي، و550 موقعاً خارجياً متحركاً في منطقة الحرم المكي والمشاعر المقدسة. كما تم إنشاء أكثر من 300 شبكة داخل المباني لدعم خدمات البيانات، أيضا زيادة الطاقة الاستيعابية لحركة مرور المكالمات الدولية بنسبة 100% إلى جانب أكثر من 144 موقع بشبكة الاتصالات المتخصصة بالشبكة الحرجة، وأكثر من 70 عربة اتصال متنقلة بغرض توفير أفضل مستويات التغطية وجودة الاتصال.