إطلاق برنامج الوسائل البديلة لتسوية منازعات المنشآت والأوقاف العائلية

وفي كلمة له خلال حفل التدشين، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور عائذ المبارك، أن المنشآت العائلية تعد ركيزةً رئيسيةً في التنمية الوطنية، حيث تشكل 95% من المنشآت في المملكة، وتوظّف 48% من القوى العاملة، مشيراً إلى أن المنشآت تواجه تحديات كبيرة، أبرزها النزاعات العائلية، وهو ما يعوق استدامتها ونموها.