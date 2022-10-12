مركز الأرصاد يوقّع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"

وقّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ في مقر الهيئة بالرياض؛ بهدف تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المركز للمستفيدين من الخدمات؛ من خلال الشراكات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ ومثّل المركز في الاتفاقية مدير عام تقنية المعلومات والاتصالات المهندس يونس حبيب، ومن جانب الهيئة نائب مساعد مدير مركز المعلومات الوطني عبدالعزيز الناجم.