مركز الأرصاد يوقّع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"

وقّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ في مقر الهيئة بالرياض؛ بهدف تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المركز للمستفيدين من الخدمات؛ من خلال الشراكات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ ومثّل المركز في الاتفاقية مدير عام تقنية المعلومات والاتصالات المهندس يونس حبيب، ومن جانب الهيئة نائب مساعد مدير مركز المعلومات الوطني عبدالعزيز الناجم.
وتهدف المذكرة إلى استعراض حالة الطقس لمناطق المملكة؛ وإرسال التنبيهات والتحذيرات لحالة الطقس من خلال تطبيق "توكلنا خدمات"؛ وبحث أوجه التعاون في مجالات الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة؛ وتوظيف البيانات وخدمات التكامل في الذكاء الاصطناعي.
ويتطلع المركز من خلال المذكرات إلى الاستفادة القصوى من البيانات والذكاء الاصطناعي وتأكيده والوصول إلى أهدافه الاستراتيجية؛ وانطلاقًا من الرغبة في الحصول على المعلومات بشكل آمن ومرن؛ والتحول نحو الخدمات الرقمية ومجتمع المعرفة.