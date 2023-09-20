"نحلم ونحقق".. "تعليم الرياض" يدشن الحملة الإعلامية لليوم الوطني الـ٩٣

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري أن الإدارة أنتجت ما يزيد على 130منتجًا إعلاميًّا متنوعًا يتضمن رسائل إعلامية متخصصة تتعلق بما تشهده المملكة من تطور كبير في كل المجالات وخاصة التعليمية.