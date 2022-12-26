726 فنيًا وعاملاً ينفذون خطة الإصحاح البيئي عقب أمطار مكة

وبلغ عدد المواقع التي تم معالجتها ومكافحتها بعد الحالة المطرية التي شهدتها العاصمة المقدسة وضواحيها مؤخراً في نطاق جميع البلديات الفرعية (أكثر من (3200) موقع تجمع مياه و(3900) عمارة تحت الإنشاء و(4300) مصرف سيول، و(4182) موقعاً لتجمع النفايات، و(1690) موقعاً مهجوراً، و(545) حديقة عامة وأكثر من (34000) حاوية نفايات، كما تلقت الأمانة أكثر من (1900) بلاغ حول تجمع مياه الأمطار وتم مباشرتها ومعالجتها.