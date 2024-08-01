"نزاهة": توقيف 149 متهماً والتحقيق مع 266 في جرائم رشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل أموال

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت خلال شهر يوليو 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 3010 جولات رقابية، والتحقيق مع 266 مشتبهًا فيه؛ من ضمنهم موظفون من وزارات: (الداخلية، الحرس الوطني، العدل، الصحة، التعليم، البلدية والإسكان).
وقالت: إنه جرى توقيف 149 متهمًا؛ وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أُطلِق سراحه بالكفالة الضامنة؛ لتورطهم في تهم "الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال"، وأشارت إلى أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية؛ تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء.
ودعت هيئة الرقابة لحماية المال العام والحفاظ عليه، إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات التالية:
- الهاتف المجاني: 980
- البريد الإلكتروني: 980@Nazaha.gov.sa
- الفاكس: 0114420057