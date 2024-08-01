"نزاهة": توقيف 149 متهماً والتحقيق مع 266 في جرائم رشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل أموال

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت خلال شهر يوليو 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 3010 جولات رقابية، والتحقيق مع 266 مشتبهًا فيه؛ من ضمنهم موظفون من وزارات: (الداخلية، الحرس الوطني، العدل، الصحة، التعليم، البلدية والإسكان).