لَبِنة أساسية في العلاقات الثنائية.. أين وصل التعاون الاقتصادي بين السعودية وأمريكا؟

ورغم الازدهار الذي يشهده التعاون الاقتصادي بين السعودية وأمريكا، فإن "رؤية 2030" فتحت مجالًا أرحب للشراكة بين البلدين، من خلال الفرص الواعدة التي أتاحتها للشركات الأمريكية في عدد من القطاعات الاستراتيجية من بينها التعدين، والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات المالية، والأدوية؛ لا سيما أن هناك شركات أمريكية تنشط في بعض هذه القطاعات، مثل شركة "بكتل" وهي أكبر شركة بناء وهندسة في الولايات المتحدة، وقد حصلت بالفعل على عقد إدارة مشروع مدينة وعد الشمال، كما منحت عقدًا مشتركًا مع أرامكو السعودية في 2017 لبناء مرافق جديدة لتجهيز الغاز الطبيعي، ومن المتوقع أن يشهد التعاون الاقتصادي بين السعودية وأمريكا انعطافة قوية؛ مدفوعًا بالزيارة الرسمية المقررة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة غدًا.