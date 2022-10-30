"الخبز المسرطن".. "الغذاء والدواء" توضّح حقيقة الفيديو المتداول عن المادة السامّة في القمح الأبيض

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء ما أُشيع في فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، عن معالجة القمح الأبيض بمادة سامّة تسمّى أكسيد الكلوريد الذي يتفاعل مع القمح وينتج موادَّ سامّة تسبّب مرض السكري، وسرطانات وخصوصاً سرطان الثدي والبروستات، ونقص المناعة، والشيخوخة والوهن، بدعوى الوصول إلى ما يُسمّى المليار الذهبي.