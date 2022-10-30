"الخبز المسرطن".. "الغذاء والدواء" توضّح حقيقة الفيديو المتداول عن المادة السامّة في القمح الأبيض

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء ما أُشيع في فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، عن معالجة القمح الأبيض بمادة سامّة تسمّى أكسيد الكلوريد الذي يتفاعل مع القمح وينتج موادَّ سامّة تسبّب مرض السكري، وسرطانات وخصوصاً سرطان الثدي والبروستات، ونقص المناعة، والشيخوخة والوهن، بدعوى الوصول إلى ما يُسمّى المليار الذهبي.
وأوضحت الهيئة أن المقطع المتداول غير صحيح بالمرة، حيث يضاف إلى دقيق الخبز بعض المحسنات "فيتامينات ومعادن" بغرض التدعيم الغذائي، بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، وتكون بكميات محدّدة وآمنة للاستهلاك الآدمي وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية – السعودية، وهيئة الدستور الغذائي.
ونوّهت الهيئة بضرورة التأكّد من المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة عبر الموقع الإلكتروني أو الحسابات الرسمية للهيئة في شبكات التواصل الاجتماعي.