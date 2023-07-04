بتضافر 7 جهات.. 20 ألف ساعة عمل تطوعية في خدمة زوّار المسجد النبوي

وأوضحت الإدارة العامة للعمل التطوعي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أن المتطوعين الذين يمثّلون 7 جهات حكومية قدّموا أعمالهم ضمن 17 خدمة تطوعية في مجال الخدمات الإرشادية والصحية والإسعافية، ونقل الحالات الطارئة للمستشفيات، والتعاون مع فرق التطوع بالدفاع المدني لتقديم الخدمات التي تعنى بسلامة الزوار وتنظيم الحشود، والإشراف على آلية تقديم الأعمال التطوعية التي تشمل توزيع وجبات الإفطار، وتنظيم الحشود، وخدمة كبار السن، والمساندة في تقديم الخدمات الإسعافية ‫وكل ما من شأنه خدمة الزوّار والعناية بهم.