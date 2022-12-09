"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي؛ يصل الى مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج مائج مع تكوُّن السحب الرعدية جنوباً، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.