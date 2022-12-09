"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة تتهيّأ لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقتَي حائل والقصيم؛ تمتد خلال فترة المساء لتشمل أجزاءً من مناطق: الرياض، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي؛ يصل الى مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج مائج مع تكوُّن السحب الرعدية جنوباً، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.