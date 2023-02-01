صندوق الاستثمارات يوقع اتفاقية لتأسيس شركة لإنشاء "مزارع عمودية داخلية" في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وتتماشى الاتفاقية مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على تطوير وتمكين القطاعات الواعدة، ومن ضمنها قطاع الأغذية والزراعة، إلى جانب توطين التقنيات الزراعية الجديدة وتطوير الصناعات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي؛ وذلك بهدف المساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وتعزيز مكانة المملكة في مجال الزراعة العمودية بالمنطقة.