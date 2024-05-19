على مدار الساعة.. تحقيق أعلى درجات التميز بأعمال الصيانة والتشغيل بالمسجد الحرام

وتقوم الوكالة بدور رقابي فني على مبنى المسجد الحرام والساحات والدورات المحيطة به، إضافة إلى المباني الملحقة الخارجية، حيث يقوم الجهاز الإشرافي بهذا القسم بالمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الوقائية والتصحيحية المجدولة والمقرر إنجازها بشكل أسبوعي وشهري وسنوي من خلال أوامر العمل التي تصدر أسبوعياً مع إعداد المستخلصات الخاصة بذلك بالتنسيق مع مندوب استشاري عقد التشغيل والصيانة لضمان خلو المسجد الحرام وساحاته والمباني الملحقة به من أي ملاحظات قدر الإمكان وهذا الأمر لا يتأتى إلا من خلال خطة للصيانة شاملة Master plan يتم اعتمادها سنوياً بشكل مسبق من خلال برامج الصيانة الحاسوبية المعتمدة من قبل الإدارة العامة للتشغيل والصيانة والسير بموجبها طوال العام.