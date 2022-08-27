"البيئة": المملكة تصدّر أكثر من 300 صنف من التمور

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة تنتج وتصدّر أكثر من 300 صنف من التمور بإنتاج سنوي يتجاوز 1.54 مليون طن سنوياً، محققة المرتبة الأولى عالمياً في صادرات التمور من حيث القيمة خلال 2021، وفقاً لما أعلنه موقع (TradeMab) التابع لمركز التجارة العالمي ضمن 113 دولة من مختلف دول العالم، حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية من التمور 1.215 مليار ريال مما أسهم في جعل قطاع التمور أحد أهم القطاعات التي تسهم في زيادة الاستثمارات والصادرات الوطنية لدول العالم تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.