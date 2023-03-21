وزير الحرس الوطني يُصدر قراراته بتعيين عدد من المسؤولين بإدارات الوزارة.. هنا الأسماء

كما شملت القرارات تعيين اللواء الركن عبدالله بن علي التويجري مساعد الوكيل للجهاز العسكري للقطاع الغربي، وتعيين اللواء محمد بن ثامر السبيعي رئيس هيئة الاستخبارات، وتعيين المهندس أسامة بن إبراهيم الراشد مديرًا عامًّا للإدارة العامة لتقنية وأمن المعلومات، وكذلك تكليف المهندس ماجد بن فهد العبدالكريم مشرفًا عامًّا على الخدمات الرقمية والتقنية للوزارة والجهات التابعة لها، وتكليف فهد بن عثمان المزروع مديرًا عامًّا للإدارة العامة للميزانية، وتكليف المهندس فهد بن عبدالله العياف مديرًا عامًّا للإدارة العامة للمشتريات العسكرية، إضافة إلى عمله وكيلاً للحرس الوطني لشؤون المشاريع.