لتحقيق حزمة أهداف.. "الإحصاء" تعلن عن تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة

تنفذ الهيئة العامة للإحصاء مسح دخل وإنفاق الأسرة، بهدف حساب متوسط دخل وإنفاق الفرد والأسرة.
وقالت الهيئة: هو أحد المسوح الميدانية الأسرية التي تنفذ في مجال الإحصاءات الاجتماعية وتوفر بيانات عن الدخل وأنماط الإنفاق في المجتمع وأثر العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على الأسر.
وأضافت: تهدف إلى توفير بيانات عن دخل وإنفاق الأسر بحسب الخصائص السكانية والسكنية، وحساب متوسط الدخل السنوي للأسرة والفرد وبيان علاقته بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية، وبيان توزيع الأفراد والأسر بحسب فئات الدخل والإنفاق، وتوفير البيانات اللازمة للحسابات القومية المتعلقة بالاستهلاك النهائي والدخل لقطاع الأسر المعيشية، ودعم المشاريع ذات العلاقة بدخل وإنفاق الأسر.
وأردفت الهيئة: الأدوات المستخدمة في المسح هي الاستيفاء الذاتي والمسح الميداني، وبداية جمع البيانات في 20/3/2023، وينتهي في 26/2/2024.