لتحقيق حزمة أهداف.. "الإحصاء" تعلن عن تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة

وقالت الهيئة: هو أحد المسوح الميدانية الأسرية التي تنفذ في مجال الإحصاءات الاجتماعية وتوفر بيانات عن الدخل وأنماط الإنفاق في المجتمع وأثر العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على الأسر.