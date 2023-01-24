6 درجات مئوية.. "عرعر وطريف والقريات" أدنى حرارة بالمملكة ومكة وجازان الأعلى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة وجازان أعلى درجة حرارة بـ 30 مئوية، فيما سجّلت عرعر وطريف والقريات أدنى درجة حرارة بـ 6 درجات مئوية.