6 درجات مئوية.. "عرعر وطريف والقريات" أدنى حرارة بالمملكة ومكة وجازان الأعلى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة وجازان أعلى درجة حرارة بـ 30 مئوية، فيما سجّلت عرعر وطريف والقريات أدنى درجة حرارة بـ 6 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة وجازان 30 درجة مئوية، وجدة وشرورة والقنفذة 29 درجة، وينبع 28 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت عرعر وطريف والقريات في أدنى القائمة بـ 6 درجات مئوية، تليها سكاكا 7 درجات، وأبها وتبوك 8.
وسجّلت بريدة وعرعر وحفر الباطن والدمام وأبها وحائل والباحة والأحساء والخرج والمجمعة أعلى نسبة رطوبة 100% و95%.