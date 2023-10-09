"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (المدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير والباحة وجازان وحائل والجوف ونجران والشمالية).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة المدينة المنورة لأتربة مثارة ورياح نشطة، مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المدينة المنورة والعلا وخيبر ووادي الفرع والحناكية والمهد. وتشهد أمطارًا خفيفة على العيص، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الجوف أتربة مثارة ورياحًا نشطة، مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا. وتشهد أمطارًا خفيفة على القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة حائل لأتربة مثارة ورياح نشطة، مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة مع تساقط البرد وجريان السيول. وتشمل الحالة العرضيات وأضم وميسان والطائف. وتشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وأمطارًا خفيفة على الكامل والعاصمة المقدسة والجموم، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
وحذر المركز منطقة جازان من أنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا متوسط على الدرب وبيش وجازان فرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أبها وخميس مشيط والنماص وبلقرن وتنومة والبرك والقحمة. وتشهد أتربة مثارة على العرين وبيشة وتثليث وطريب، وأمطارًا خفيفة على أحد رفيدة والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا غزيرة وتساقط البَرَد وسيولاً على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء.
كما تشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وتساقط البرد وسيول. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتشهد أمطارًا خفيفة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء.