"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة

وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أبها وخميس مشيط والنماص وبلقرن وتنومة والبرك والقحمة. وتشهد أتربة مثارة على العرين وبيشة وتثليث وطريب، وأمطارًا خفيفة على أحد رفيدة والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا غزيرة وتساقط البَرَد وسيولاً على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء.