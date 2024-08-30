برعاية ملكية.. "الرياض" تستعد لاحتضان محافل دولية

اعتادت الرياض على احتضان القمم والمحافل العالمية، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من المناسبات الكبرى، بل شريكًا فاعلاً فيها نظير ثقلها الدولي.
ونشرت وزارة الإعلام أبرز المحافل العالمية الدولية القادمة في العاصمة العريقة، التي جاءت برعاية ملكية، وبعضها سيُقام في النسخة الأولى، بينما بعضها يأتي امتدادًا للنجاحات السابقة.
ويترقب العالم انعقاد ثلاث مناسبات عالمية، تُقام في النسخ الأولى، في مقدمتها المنتدى اللوجستي العالمي 2024، الذي يقام برعاية خادم الحرمين الشريفين في الثاني عشر من أكتوبر القادم. ويقام في نهاية الشهر ذاته الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024، الذي يقام أيضًا برعاية ملكية في 28 أكتوبر، ولمدة يومين.
فيما أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة إطلاقه المؤتمر الدولي لمرور 30 عامًا على بدء البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الذي سيُقام برعاية خادم الحرمين الشريفين يوم 24 نوفمبر القادم في نسخته الأولى، ولمدة يومين.
كما سيقام مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الرابعة بعد نجاحات النسخ السابقة، برعاية خادم الحرمين الشريفين في 14 يناير من عام 2025، ويستمر لمدة يومين.
وقبل ذلك ستقام القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2024 في العاشر من سبتمبر القادم، برعاية سمو ولي العهد، في نسختها الثالثة، وذلك بعد النجاحات الكبيرة للقمتَيْن السابقتَيْن اللتين أُقيمتا في 2020 و2022م، وسجلتا حضورًا دوليًّا كبيرًا، ونجاحات كبيرة.