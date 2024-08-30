برعاية ملكية.. "الرياض" تستعد لاحتضان محافل دولية

وقبل ذلك ستقام القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2024 في العاشر من سبتمبر القادم، برعاية سمو ولي العهد، في نسختها الثالثة، وذلك بعد النجاحات الكبيرة للقمتَيْن السابقتَيْن اللتين أُقيمتا في 2020 و2022م، وسجلتا حضورًا دوليًّا كبيرًا، ونجاحات كبيرة.