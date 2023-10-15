في أحداث غزة.. "السليمان": اختلاط الحابل بالنابل يضر الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

ويعلق "السليمان" قائلاً: "ما بين مطرقة قسوة الاحتلال أو سندان سطوة الفصائل يُسحق الشعب الفلسطيني ويموت الأبرياء وتتفتت القضية العادلة وتستمر المعاناة مع من يتاجرون بقضيته ودمائه، فالرهان على القانون الدولي سقط منذ عقود ارتكبت فيها إسرائيل كل جرائم الحرب التي عوقبت عليها حكومات وأسقطت فيها أنظمة في أماكن أخرى من العالم، كما أن الرهان على الضمير العالمي لا قيمة له في عالم تسوده مصالح الدول العظمى وتتحكم به حكوماتها وتطوع فيه قوانين حقوق الإنسان حسب رغباتها!".