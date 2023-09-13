"تعليم الرياض" تُطلق مؤشرات قياس أداء مكاتب التعليم

ويأتي إطلاق مؤشرات قياس الأداء، في إطار حرص الإدارة العامة للتعليم، على متابعة المستوى العام لأداء مكاتب التعليم الـ15، وفق معايير ومؤشرات علمية دقيقة ومحددة.