"تعليم الرياض" تُطلق مؤشرات قياس أداء مكاتب التعليم

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الأربعاء، مؤشرات قياس أداء مكاتب التعليم، للعام الدراسي الجاري 1445هـ.
ويأتي إطلاق مؤشرات قياس الأداء، في إطار حرص الإدارة العامة للتعليم، على متابعة المستوى العام لأداء مكاتب التعليم الـ15، وفق معايير ومؤشرات علمية دقيقة ومحددة.
كما يأتي بهدف تجويد العمل، مما ينعكس على تطوير الخدمات التعليمية والمنظومة التعليمية بشكل عام.
وتضمّنت المعايير التي سيتم قياسها، تجويد عمليات التعليم والتعلم من خلال عدد الورش النوعية المنفذة وعدد الدروس التطبيقية النوعية وعدد المبادرات النوعية.
إضافةً إلى معيار منصة "مدرستي" ونظام "نور" والاختبارات المعيارية والأمن والسلامة ومعيار التطوع والتأهيل والتطوير المهني والانضباط وتفعيل برامج النشاط الطلابي، إلى جانب معيار تعزيز الهوية الوطنية والخدمات والدعم اللازم للطلبة.