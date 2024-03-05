مشكلة متكررة قبيل رمضان.. إغراء المال أكبر أسباب هروب العاملات المنزليات.. وكفيلُها الضحية

ويعتبر السبب الرئيسي لهروب الخادمة وتحديدًا قبل دخول شهر رمضان المبارك، هو البحث عن دخل مادي كبير؛ فالخادمة تحصل على ما لا يقل عن 3000 ريال في شهر رمضان فقط، إضافة إلى الأشهر المتبقية، فيكون أجرها لا يقل عن 2000 ريال، واستمرار تشغيل الخادمات بعد هروبهن في المنازل، هو بسبب حصولهن على عمل مقابل دفع مبالغ أكثر في بعض الأسر السعودية.