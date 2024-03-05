مشكلة متكررة قبيل رمضان.. إغراء المال أكبر أسباب هروب العاملات المنزليات.. وكفيلُها الضحية

تتكرر مشكلة هروب الخادمات في هذا التوقيت من كل عام، قبيل شهر رمضان، وتُعتبر أزمةً مخيفة لربات البيوت، والسبب بحثهن عن دخل مادي أكبر؛ فيما يكون الضحية هو الكفيل الذي دفع المبالغ الطائلة لاستقدام الخادمة قبل أن تختفي بين ليلة وضحاها.
ووفق الشواهد؛ فإن مَن يقول إن عصابات العمالة المنزلية انتهت، فهو مخطئ؛ لأن شبكات العمالة المنزلية ما زالت إلى الآن وتدار بأيدي مقيمين مخالفين لنظام الإقامة والعمل وخاصة في المدن الكبيرة، مثل الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، التي تنتشر فيها العمالة المنزلية المخالفة لنظام الإقامة والعمل وتتواجد في بعض المنازل لخدمتها.
ويعتبر السبب الرئيسي لهروب الخادمة وتحديدًا قبل دخول شهر رمضان المبارك، هو البحث عن دخل مادي كبير؛ فالخادمة تحصل على ما لا يقل عن 3000 ريال في شهر رمضان فقط، إضافة إلى الأشهر المتبقية، فيكون أجرها لا يقل عن 2000 ريال، واستمرار تشغيل الخادمات بعد هروبهن في المنازل، هو بسبب حصولهن على عمل مقابل دفع مبالغ أكثر في بعض الأسر السعودية.
ومع الأسف بعض الأسر هي مَن تعزز هذه الأمور السلبية بتواصلها مع شبكات عصابات العمالة المنزلية، وهي من تقوم باستخدامها ودفع مبالغ عالية لها خاصة في شهر رمضان.. ولو قامت الأسر بالإبلاغ عن شبكة العصابات؛ لما وُجدت المشكلة؛ وبالتالي نكون قد ساهمنا بشكل كبير جدًّا في الحفاظ على أمن الوطن.
وأكدت وزارة الموارد البشرية تعاملها مع قضايا هروب العمالة المنزلية وتشغيلها بطرق مخالفة، أنها تقوم بجولات رقابية مستمرة على المنشآت، ويشمل ذلك مكاتب الاستقدام.