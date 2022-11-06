"زين السعودية" تُطلق أول محطة شحن سريع للسيارات الكهربائية في "غرناطة بزنس"

كما تجدر الإشارة إلى أن "زين السعودية" حصلت على المركز الأول، ضمن شركات الاتصالات في الشرق الأوسط وإفريقيا، في تصنيف مجالات التصدّي لتغيُّر المناخ، وهي مدرجة في القائمة العالمية لمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون "CDP" مع تصنيف متقدم في نطاق الإدارة (A-)، وهو التصنيف الخاص بعمليات الإفصاح عن الإجراءات المناخية، بعد أن نجحت في تلبية المعايير والمتطلبات الخاصة لـ"مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون".