قيادات "الموارد البشرية" تشارك في الأعمال التطوعية المقدمة لضيوف الرحمن بالمشاعر

شارك عدد من قيادات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنفيذ الأعمال التطوعية المقدمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1444هـ، حيث شارك مدير عام الإدارة العامة للتطوع والمشاركة المجتمعية بالوزارة مشاعل آل مبارك وعدد من قياديي فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بالأعمال التطوعية، بالإضافة إلى الإشراف على الخدمات التطوعية المقدمة لضيوف الرحمن.