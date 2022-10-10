مناخ أكتوبر في جازان.. أمطار موسمية والأعاصير حاضرة على السواحل

ويقول الراصد الجوي علي مشهور إن مناخ منطقة جازان في شهر أكتوبر بشكل سنوي يتميز بهطولات متفاوتة، وخصوصًا مع الثلث الثاني من الشهر، مشيرًا إلى أنها فترة يستمر فيها هطول الأمطار ذات الطابع الغزير، فيما تحظى السواحل وجزر فرسان بنصيب كبير من تلك الأمطار، ويكون النصيب الأقل للمرتفعات الجبلية.