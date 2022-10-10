مناخ أكتوبر في جازان.. أمطار موسمية والأعاصير حاضرة على السواحل

يُعتبر شهر أكتوبر من مواسم الأمطار في منطقة جازان، ويتميز بهطولاته المتفاوتة، وبداية انخفاض حرارة الطقس في المنطقة.
ويقول الراصد الجوي علي مشهور إن مناخ منطقة جازان في شهر أكتوبر بشكل سنوي يتميز بهطولات متفاوتة، وخصوصًا مع الثلث الثاني من الشهر، مشيرًا إلى أنها فترة يستمر فيها هطول الأمطار ذات الطابع الغزير، فيما تحظى السواحل وجزر فرسان بنصيب كبير من تلك الأمطار، ويكون النصيب الأقل للمرتفعات الجبلية.
وأوضح أن شهر أكتوبر يمتاز بتدفق الرطوبة المدارية القادمة من بحر العرب مع التيارات الدافئة الرطبية المتدفقة من جنوب البحر الأحمر، وتساعد في نشاط الأعاصير القمعية.
ولفت مشهور إلى أن الأعاصير القمعية التي تشتهر بها سواحل جازان تنشط، وتكون من منتصف نوفمبر حتى بداية ديسمبر. وبيَّن أنها من الأعاصير المعتادة في تلك الفترة.