القنصلية الأمريكية تشيد بدعم الموروث السعودي في مهرجان ولي العهد للهجن

أشادت القنصلية الأمريكية في جدة، بما تقدمه المملكة العربية السعودية من فرص التعرف على شعبها وثقافتها، كما عبروا عن إعجابهم بتراث الطائف الثقافي، وذلك خلال زيارة وفد أمريكي لمهرجان ولي العهد للهجن 2022 في الطائف.
كما نشرت القنصلية الأمريكية على حسابها الرسمي في "تويتر" فيديو يظهر به الزوار الأمريكيون أثناء جولتهم في ميدان السباقات، مستمتعون بأجواء المهرجان، وفي تصريح لأحد الزوار أكد فيه عن امتنانه لوجوده لأول مرة في السعودية، واكتشافه لهذه الرياضة التي تعبر عن التاريخ والثقافة، ودعت إحدى الزائرات للقدوم واكتشاف المهرجان عن قرب، ووصفت التجربة بأنها فريدة من نوعها.
يذكر أن مهرجان ولي العهد للهجن على موعد الأربعاء 24 أغسطس مع السباق النهائي، والذي يطمح فيه ملاك الهجن لنيل الجائزة الأغلى وهي "سيف ولي العهد".