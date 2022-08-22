القنصلية الأمريكية تشيد بدعم الموروث السعودي في مهرجان ولي العهد للهجن

كما نشرت القنصلية الأمريكية على حسابها الرسمي في "تويتر" فيديو يظهر به الزوار الأمريكيون أثناء جولتهم في ميدان السباقات، مستمتعون بأجواء المهرجان، وفي تصريح لأحد الزوار أكد فيه عن امتنانه لوجوده لأول مرة في السعودية، واكتشافه لهذه الرياضة التي تعبر عن التاريخ والثقافة، ودعت إحدى الزائرات للقدوم واكتشاف المهرجان عن قرب، ووصفت التجربة بأنها فريدة من نوعها.