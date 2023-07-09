"دواء لقتل سرطانات الدماغ".. إنجاز لمبتعث سعودي يحصد به جائزة "طب هارفارد"

وقال "صديق" عن تفاصيل البحث: "نستعمل حاليًا فيروسات البرد التي تسمى HSV معدلة جينيًّا؛ بحيث تكون مختصة فقط في قتل سرطان الدماغ، ويتم نقلها عبر الخلايا الجذعية الخاصة بالمريض التي تسهم في مساعدة الفيروسات للانتقال بشكل دقيق جدًّا إلى موقع السرطان في الدماغ؛ كون جميع الأدوية الحالية لا تستطيع عبور الحاجز الدموي الخاص بالدماغ؛ مما يجعل من علاج مريض سرطان الدماغ أمرًا صعبًا للغاية"؛ وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".