"صحة القنفذة" تنفذ مبادرة لزيارة المرضى المقعدين وطريحي الفراش

نفذت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي بصحة القنفذة، مبادرة تطوعية لزيارة المرضى المقعدين وطريحي الفراش غير المسجلين ببرنامج الطب المنزلي.
جاء ذلك بهدف تقديم الخدمات الطبية لهم ميدانيًّا، ودراسة أهلية إدراجهم ضمن البرنامج.
ونفذت المبادرة بمشاركة إدارة الطب المنزلي وإدارة طب الأسنان والخدمات العلاجية بصحة القنفذة.
وقدمت للمستفيدين خدمات الكشف والتشخيص والمتابعة لحالتهم الصحية، من خلال فرق التطوع الصحي التي توزعت للعمل داخل محافظة القنفذة والعرضيات، وأيضًا مراكزها.
كما سبق ذلك نشر رابط تسجيل لتسجيل المرضى المستفيدين حسب الآلية المعتمدة، وأيضًا عن طريق الجمعيات الخيرية المهتمة بالجانب الصحي وبينها وبين صحة القنفذة شراكة مجتمعية.
بلغ عدد المتطوعين بالمبادرة 50 متطوعًا؛ حيث نفذت 60 ساعة تطوعية خلال 14 يومًا لـ80 مستفيدًا.