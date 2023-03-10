"إغاثي الملك سلمان" يدشن برنامجه الطبي لمصابي الزلزال في تركيا

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامجه الطبي متعدد التخصصات، وذلك ضمن مشروع "حياة التطوعي" للتدخل العاجل؛ بهدف مساعدة متضرري الزلزال في تركيا وسوريا، حيث شمل مختلف الجوانب في مجال البحث والإنقاذ والعلاج الطبي وتوزيع المساعدات الغذائية والخيم الإيوائية.
وباشر الفريق الطبي المتخصص مهامه لإجراء عمليات جراحية في مجال جراحة العظام والجراحة العامة لمصابي الزلزال من الجانبين التركي والسوري.
ويضم الفريق 14 عضوًا متخصصًا لتنفيذ المشروع في مدينة الريحانية على الحدود التركية- السورية.
ويأتي هذا المشروع امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للأشقاء والأصدقاء في دول العالم كافة دون استثناء؛ للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمات الإنسانية التي يعيشونها.