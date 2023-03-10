"إغاثي الملك سلمان" يدشن برنامجه الطبي لمصابي الزلزال في تركيا

ويأتي هذا المشروع امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للأشقاء والأصدقاء في دول العالم كافة دون استثناء؛ للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمات الإنسانية التي يعيشونها.