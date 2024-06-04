ذكاء اصطناعي وحشود وصحة.. تكليف 450 باحثاً وجامع بيانات لتحليل موسم الحج

يُذكر أن مهام معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة تتركز في إجراء الدراسات والبحوث العلمية، التي تهدف إلى تيسير أداء المناسك، وتقديم خدمات أفضل لحجاج بيت الله الحرام وعماره، وقاصدي مسجد رسوله الكريم -عليه أفضل الصلاة والسلام-، وذلك من خلال دراسة الأوضاع الراهنة، وجمع البيانات والمعلومات المفصلة عن مختلف جوانب ومراحل الحج والعمرة والزيارة، ومتطلبات واحتياجات الحجاج والمعتمرين والزوّار، وما يُقدم لهم من خدماتٍ ومرافق، حتى يمكن من خلالها الحصول على صورة واضحة عن الأوضاع السائدة، ومن ثم تطوير إيجابياتها والتغلب على سلبياتها.