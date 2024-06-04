ذكاء اصطناعي وحشود وصحة.. تكليف 450 باحثاً وجامع بيانات لتحليل موسم الحج

كلّف معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة في جامعة أم القرى، أكثر من 50 باحثاً، وأكثر من 400 جامع للبيانات في موسم حج هذا العام 1445هـ؛ وذلك للتحليل وعمل الدراسات في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، وإدارة الحشود، والتخطيط الحضاري، والبيئة، والصحة، وغيرها من المجالات التي تناولتها 29 دراسة، يعكف عليها المعهد في هذا الموسم.
وأكّد عميد المعهد الدكتور عدنان الشهراني؛ دور الأبحاث والدراسات العلمية في تحقيق أفضل وأجود النتائج المرجوة منها؛ منوّهاً لمسيرة البحث العلمي والدراسات البحثية التي تقدّم من معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة في موسم الحج؛ حيث تمكن مشاركة الباحثين في مختلف الأعمال في موسم الحج.
يُذكر أن مهام معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة تتركز في إجراء الدراسات والبحوث العلمية، التي تهدف إلى تيسير أداء المناسك، وتقديم خدمات أفضل لحجاج بيت الله الحرام وعماره، وقاصدي مسجد رسوله الكريم -عليه أفضل الصلاة والسلام-، وذلك من خلال دراسة الأوضاع الراهنة، وجمع البيانات والمعلومات المفصلة عن مختلف جوانب ومراحل الحج والعمرة والزيارة، ومتطلبات واحتياجات الحجاج والمعتمرين والزوّار، وما يُقدم لهم من خدماتٍ ومرافق، حتى يمكن من خلالها الحصول على صورة واضحة عن الأوضاع السائدة، ومن ثم تطوير إيجابياتها والتغلب على سلبياتها.