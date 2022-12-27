"بيئة الطائف" تُسلِّم المواد والأدوات الزراعية لمزارعي الورد الطائفي

من جانبه، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أن البرنامج يهدف إلى تشجيع وتبني أفضل الممارسات الزراعية بين صغار مزارعي الورد وتوعيتهم، بما يسهم في زيادة إنتاجهم وإظهار التقنيات المحسنة والممارسات الجيدة لإنتاج الورد، وتوجيههم لاستخلاص الزيوت العطرية نحو نهج تطوير سلسلة القيمة.