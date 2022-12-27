"بيئة الطائف" تُسلِّم المواد والأدوات الزراعية لمزارعي الورد الطائفي

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف برنامج تسليم المواد والأدوات الزراعية لصغار مزارعي الورد الطائفي، بالتعاون مع برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف" ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".
ويشهد البرنامج مناقشة الممارسات بالمزارع التوضيحية وطريقة المتابعة وتسليم الأدوات والمعدات والشتلات الزراعية لمزارع الهدا، ووادي محرم وبلاد طويرق وقروى والوهط والشفا بالطائف ومزارع بمحافظة ميسان.
من جانبه، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أن البرنامج يهدف إلى تشجيع وتبني أفضل الممارسات الزراعية بين صغار مزارعي الورد وتوعيتهم، بما يسهم في زيادة إنتاجهم وإظهار التقنيات المحسنة والممارسات الجيدة لإنتاج الورد، وتوجيههم لاستخلاص الزيوت العطرية نحو نهج تطوير سلسلة القيمة.