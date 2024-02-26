الشرقية.. تدشين حملة ترميم الرمضانية "ليلة أثر" وتوقيع عدد من الاتفاقيات

دشن نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز حملة جمعية ترميم الرمضانية "ليلة أثر"، وكرم الداعمين وبارك توقيع عدد من الاتفاقيات.
ونوه نائب أمير المنطقة الشرقية بما تقدمه جمعية ترميم من جهود لمساعدة الأسر المحتاجة ورعايتهم وتمكينهم، تماشياً مع توجهات القيادة الحكيمة التي مكنت هذه الجمعيات لتقديم خدمات نوعية ومحوكمة، بالتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق أهدافها وتقديم أفضل خدمة للمستفيدين.
وخلال الحفل أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم، المهندس حمد الخالدي نتائج الخطة الاستراتيجية للجمعية وما حققته من تعظيم الأثر وقال "كان المستهدف ترميم وصيانة وتأثيث 300 منزل، وقد تم تحقيق المستهدف وبزيادة تجاوزت 77 منزلًا، حيث كان إجمالي المنازل 377 منزلًا.
وكان من أهم المنجزات مبادرات أرامكو السعودية ومبادرة شركة روشن ترميم 100 منزل على مستوى المملكة، ومشاركة شركة نسما للمقاولات وشركاهم بأربع مبادرات، وهي ترميم 60 منزلًا ورعاية مبادرة مقاولون سعوديون رياديون، ورعاية التطوع والراعية الرقمية، وغيرها من الشركات المتخصصة، ومن أهم النتائج المتحققة برامج تنموية استفاد منها عدد من المستفيدين والمستفيدات".
وأضاف الخالدي: "من الأثر أيضاً أن ترميم ساهمت في تأسيس 3 جمعيات متخصصة في الترميم في 3 مناطق، منها منطقة المدينة المنورة، ومنطقة الباحة ومنطقة الحدود الشمالية".
واستعرض الخالدي خطة ترميم عام 2024 والتي تستهدف ترميم وصيانة وتأثيث 500 منزل على مستوى محافظات ومراكز وهجر المنطقة الشرقية، بمساهمة أكثر من 2000 متطوع ومتطوعة، ومن أهم ما تطرق له إنشاء شركة استثمارية للاستثمار معرفة وسمعة ترميم في مسارها وتحقيق الاستدامة المالية وخاصةً من مشاريع المنافسة والإسناد الحكومي .
بعد ذلك ألقى مدير المسؤولية الاجتماعية بمجموعة روشن المهندس محمد عاشور كلمة الشركاء، والتي استعرض فيها تجربة الأثر الاجتماعي والتنموي الذي تحققه مشاريع ترميم منازل الأسر الأشد حاجة، وبأنها أساس التنمية للفرد والأسرة، مشيداً باحترافية جمعية ترميم في جودة أعمالها ومشاريعها وخلقها لنماذج شراكات مستدامة استطاعت من خلالها إشراك أصحاب المصلحة من القطاعات الثلاثة الحكومي والخاص وغير الربحي في عمل مشترك وتكاملي يصب في خدمة مستحقي خدمة الترميم.
بعدها شهد نائب أمير المنطقة الشرقية توقيع أكثر من 20 اتفاقية شراكة مع عدد من الشركات والجهات، وكرم شركاء الأثر لعام 2023 .
وفي ختام الحفل قدم رئيس مجلس إدارة جمعية هدية تذكارية بهذه المناسبة.