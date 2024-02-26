الشرقية.. تدشين حملة ترميم الرمضانية "ليلة أثر" وتوقيع عدد من الاتفاقيات

وكان من أهم المنجزات مبادرات أرامكو السعودية ومبادرة شركة روشن ترميم 100 منزل على مستوى المملكة، ومشاركة شركة نسما للمقاولات وشركاهم بأربع مبادرات، وهي ترميم 60 منزلًا ورعاية مبادرة مقاولون سعوديون رياديون، ورعاية التطوع والراعية الرقمية، وغيرها من الشركات المتخصصة، ومن أهم النتائج المتحققة برامج تنموية استفاد منها عدد من المستفيدين والمستفيدات".