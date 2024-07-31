الصيف يلملم متاعه للرحيل.. "الزعاق" يكشف عن دلالة ظهور أصناف مختلفة من التمور

كشف خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ عن دلالة ظهور أصناف مختلفة من التمور.
وقال "الزعاق"؛ إن المرزم نجم من ألمع نجوم السماء وأشهر نجوم القيظ وأحرها، والكالف هو المزارع، والغيم هي النخلة.
وأضاف في فيديو على حسابه في "إكس"، أنه إذا رأينا نجم المرزم قُبيل شروق الشمس بالجهة الغربية الجنوبية، فهذا أمارة وعلامة على أن الصيف بدأ "يلملم متاعه" للرحيل، وما بقي من الصيف ليس مثلما ذهب.
وتابع، أن ذلك علامة على اختلاط أصناف التمور ونزولها الأسواق، حيث يظهر إنتاج بعض أنواع النخيل أول موسم القيظ، وأخرى في آخره، وبعضها في قمته".