"مقطع فندق ينبع" يستدعي رداً رسمياً: ليس مرفقاً سياحياً تابعاً وينافي الواقع

وأوضحت الوزارة أن المقطع المتداول يتنافى مع الواقع الفعلي للمبنى؛ حيث إنه يتضمن عدداً من الشقق السكنية التي يتم تأجيرها بشكلٍ شهري أو سنوي أو من خلال منصات الحجز العالمية للمساكن الخاصة، وأن هذا النوع لا يعد من أنواع مرافق الإيواء السياحي الواقعة ضمن اختصاص وزارة السياحة.