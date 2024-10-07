الأمير سعود بن جلوي يفتتح مستشفى السلامة بجدة

افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، محافظ جدة، يوم أمس، مستشفى السلامة في غرب جدة، بحضور معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير فرع وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، ورئيس مجلس إدارة المستشفى عبد الرحمن بن خالد بن محفوظ، والأستاذ سلطان بن خالد بن محفوظ، والرئيس التنفيذي للمستشفى الدكتور خالد بن بكر عالم، والرئيس التنفيذي الطبي الدكتور صالح بن عبد الله الحربي.
شاهد سموه والحضور فيلمًا وثائقيًا استعرض المرافق والأجهزة الطبية والخدمات المقدمة في المستشفى، الذي يقع على مساحة إجمالية تبلغ 80,000 متر مربع، ويتسع لـ 220 سريرًا. كما تناول الفيلم الخطط التوسعية للمستشفى، التي تم استلهامها من رؤية المملكة 2030، وتستهدف تحويل المستشفى إلى مدينة طبية متكاملة بمساحة تزيد على 100,000 متر مربع.
وتجول سموه داخل الأقسام الطبية المختلفة، حيث اطلع على أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، واستمع إلى شرح حول مبادئ الإنسانية التي بني عليها المستشفى، والتي تطبق في جميع التعاملات والخدمات. كما اطلع على الجهود المبذولة من إدارة المستشفى لتطوير الخدمات الطبية ودعم التخصصات النوعية في محافظة جدة.
وفي ختام الحفل، قدّم رئيس مجلس إدارة المستشفى شكره وتقديره لسمو محافظ جدة على تشريفه وافتتاحه المستشفى، مشيرًا إلى أن هذا الافتتاح يُعد امتدادًا لاهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الصحي وحرصها على تقديم أفضل الخدمات الطبية.