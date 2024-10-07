الأمير سعود بن جلوي يفتتح مستشفى السلامة بجدة

افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، محافظ جدة، يوم أمس، مستشفى السلامة في غرب جدة، بحضور معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير فرع وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، ورئيس مجلس إدارة المستشفى عبد الرحمن بن خالد بن محفوظ، والأستاذ سلطان بن خالد بن محفوظ، والرئيس التنفيذي للمستشفى الدكتور خالد بن بكر عالم، والرئيس التنفيذي الطبي الدكتور صالح بن عبد الله الحربي.