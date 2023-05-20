توفير 242 مروحة رذاذ لتلطيف أجواء ساحات المسجد الحرام

وقال مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة المهندس عامر اللقماني: مراوح الرذاذ وأعمدة الضباب المائي تُستخدم لتلطيف الهواء في الأماكن المفتوحة (الهواء الطلق)؛ حيث يضخ الماء تحت ضغط مرتفع بواسطة مضخة عالية الضغط (لا تقل عن 42 كجم/سم2) في أنابيب خاصة بالضغط العالي، وبعد مرور الماء على فلاتر لتنقية الماء تحتوي كل مروحة على فوهات متناهية الصغر بحجم (2 إلى 1ميكرو) يخرج منه الماء على شكل ضباب بارد.