قفزة سعودية.. تقدُّم مركز المملكة بمؤشرات التعليم بتصنيف التنافسية العالمي

حقّقت المملكة تقدُّمًا في مؤشرات التعليم والمعرفة بتقرير تصنيف التنافسية الرقمية العالمي 2022م الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية "IMD"؛ حيث قفزت 13 مرتبة عالميًّا في مؤشر المعرفة عن العام السابق، وهو ما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة، حفظها الله، بالعملية التعليمية وتوفير كل مقومات الدعم للتعليم في سبيل التحوّل إلى اقتصاد المعرفة.