انطلاق الجلسات العلمية للدورة الـ 25 لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة

بدأت اليوم، الجلسات العلمية للدورة الـ 25 لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمحافظة جدة؛ التي تقام خلال الفترة من 20 -23 فبراير الحالي؛ بمشاركة 200 عالم من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من ذوي الخبرة في مختلف التخصصات الشرعية، والاقتصادية، والطبية، والاجتماعية.
وتم عقد اجتماع مجلس المجمع، برئاسة رئيس المجمع الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، وحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، والأمين العام للمجمع الدكتور قطب مصطفى سانو، وأعضاء المجمع، لمناقشة جدول الأعمال، وبحث آخر المستجدات.
وعقدت الجلسة العلمية الأولى التي تطرقت لبيان حكم إلزامية التعليم بشقيه الديني والدنيوي على الجنسين في الإسلام؛ وترأس لجنة الصياغة الدكتور فهد الماجد، ومقر اللجنة الدكتور بدران مسعود بن لحسن، والعارض الدكتور فايد محمد سعيد؛ بمشاركة نخبة من المختصين والعلماء.
وخصصت الجلسة العلمية الثانية لموضوع أثر جائحة كورونا على أحكام العبادات، والأسرة، والجنايات، وموضوع آثار جائحة كورونا على أحكام المعاملات والعقود والالتزامات المالية، وترأس لجنة الصياغة الدكتور سعد بن تركي الخثلان، ومقر اللجنة الدكتور محمد أحمد حسين، والعارض الدكتور محمد مصطفى شعيب.
كما ترأس لجنة الصياغة في الموضوعين ذاتهما لهذه الجلسة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، ومقر اللجنة الدكتور محمد جبر عبده الألفي، والعارض الدكتور عبدالملك بن محمد السبيل، حيث خرجت الجلسة بتوصيات علمية تثري أحلك العبادات والمعاملات في جانب جائحة كورونا.
وتطرقت الجلسة العلمية الثالثة للدورة الـ 25 لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي؛ لحكم الصلاة بغير العربية لعذر ولغير عذر، وحكم الصلاة خلف الهاتف والمذياع والتلفاز، بمشاركة ذوي الاختاص، وترأس لجنة الصياغة الدكتور أبوبكر دوكوري، ومقر اللجنة الدكتور محمد غزالي جكني، والعارض الدكتور عبدالحق بلال الكواني.
يذكر أن الدورة التي تستمر أعمالها على مدى أربعة أيام، وتناقش 160 بحثاً، في إطار دراسة النوازل والمستجدات المعاصرة.