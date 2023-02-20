انطلاق الجلسات العلمية للدورة الـ 25 لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة

بدأت اليوم، الجلسات العلمية للدورة الـ 25 لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمحافظة جدة؛ التي تقام خلال الفترة من 20 -23 فبراير الحالي؛ بمشاركة 200 عالم من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من ذوي الخبرة في مختلف التخصصات الشرعية، والاقتصادية، والطبية، والاجتماعية.