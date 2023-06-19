"الأحوال المدنية" تتجاوب مع طلب إنساني وتزور مريضًا في غيبوبة لتسهيل استخراج جواز سفره

تفاعلت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، مع طلب إنساني تَمَثل في رغبة والد مريض يبلغ من العمر 14 عامًا، في استخراج هوية وطنية له؛ تمهيدًا لاستخراج جواز سفر؛ لمحاولة نقله للعلاج في إحدى الدول المجاورة القريبة من الحدود الشمالية؛ حيث يعاني المريض من غيبوبة منذ حوالى 55 يومًا إثر إصابة ناتجة عن حادث مروري، ولا يزال منومًا في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بالجوف.