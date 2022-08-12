"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، عدة تنبيهات حول حال الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق نجران والرياض والشرقية وتبوك وعسير ومكة المكرمة وحائل والمدينة المنورة.
وتفصيلًا: أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة: بحرة وثول وجدة وعسفان، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ01:00 من صباح السبت، فيما تشهد السيل الكبير والشفا والهدا والطائف وعشيرة أمطارًا رعدية حتى الساعة الثانية صباحًا.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة: النماص وبلقرن وتنومة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ01:00 من صباح السبت، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل بيشة وتثليث وطريب حتى الساعة الثالثة صباحًا، وتشهد محافظات النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، أمطارًا وضبابًا حتى السادسة صباحًا.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع تساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة: بدر وينبع وينبع النخل، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ01:00 من صباح السبت.
ونبه المركز منطقة حائل إلى أنها تشهد رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة: الحائط والشملي، وتستمر حتى الساعة الـ22:00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة تبوك أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أملج، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ02:00 من صباح السبت.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية إلى أنها تشهد أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة: الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والبطحاء والشيبة والعبيلة وذعبلوتن وعردة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ02:00 من صباح السبت.
وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة: الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرما ومرات، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ02:00 من صباح السبت.
ونبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة: بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة والخرخير وشرورة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ02:00 من صباح السبت.