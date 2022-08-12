"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية

وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة: النماص وبلقرن وتنومة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ01:00 من صباح السبت، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل بيشة وتثليث وطريب حتى الساعة الثالثة صباحًا، وتشهد محافظات النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، أمطارًا وضبابًا حتى السادسة صباحًا.