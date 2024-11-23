"سيرك الرعب" يجذب عشاق المغامرة في "منطقة العجائب" بجدة

يقدم سيرك الرعب في منطقة العجائب بجدة، مساحة مصممة بعناية تمتد على 500 متر مربع، تهدف إلى منح الزوار فرصة استكشاف عالم السيرك من زاوية مختلفة، إذ تجمع التجربة بين التفاعل البصري والمفاهيم المبتكرة التي تعكس أجواء السيرك المسكون بلمسة فنية فريدة.
ويتضمن سيرك الرعب عدة محطات تتمثل في: "المهرجون المعلقون" (Hanging Clowns) ويتضمن عرضًا مذهلاً يتحدى حدود الجرأة، و"كشك التذاكر" (The Ticket Booth) الذي تتضح فيه معالم المغامرة، وكذلك "جاك في الصندوق" (Jack in the Box) الذي يقدم مفاجآت غير متوقعة بداخل الصندوق المرعب.
كما تشمل المحطات: "مشع في الظلام" (Glow in the Dark) وهي تجربة ساحرة في عالم ينبض بالأضواء المتوهجة، و"غرفة الإطارات" (Frames Room) وهي عبارة عن ممر مليء بالأوهام البصرية التي تحبس الأنفاس، وكذلك "غرفة رهاب الأماكن المغلقة" (Claustrophobic Room) وهي تجربة لعشاق التحدي، وأيضا "ساحة العرض" (Stage Arena) الذي يقدم عرضًا حيًا يتحدى القلوب الضعيفة، إضافة إلى "الفناء الخلفي" (Backyard) مغامرة تكتنفها الغموض والرعب.
و"سيرك الرعب" ليس مجرد وجهة ترفيهية، بل تجربة متكاملة تأخذ الزوار في رحلة مشوقة مليئة بالمفاجآت، تجعلهم يعيشون أجواء السيرك المسكون بكل تفاصيله، ويضم أكثر من 300 مجسم متنوع، منها 6 مجسمات متحركة، تم تصميمها بأسلوب إبداعي يهدف إلى إدخال الزوار في أجواء مرعبة ومشوقة، مما يجعل الزيارة تجربة لا تُنسى، ومن تلك الشخصيات (بيني وايز، هالون، الجوكر، لي كلون، جاك).
وتستمر منطقة العجائب" التي تنظمها إدارة تقويم فعاليّات جدة حتى 11 ديسمبر 2024م، وتضم المنطقة المُقامة على طريق الملك عبد العزيز، مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تتناسب مع مختلف الأعمار، وتحوي 10 مناطق مصممة بعناية، تتنوع بين العروض التفاعلية، الألعاب الحديثة، والتجارب الترفيهية التي تضع الزوار في قلب أجواء مليئة بالإثارة والمرح.
كما تم تجهيز المنطقة بمرافق وخدمات تناسب العائلات، لضمان تجربة ترفيهية متكاملة وآمنة، وتشمل المناطق: (غابة العجائب، لنلعب، السيرك المرعب، الألعاب وفعاليات الكرنفال، وظيفة العجائب، الشاطئ المبتسم، اطلاق، ومسرح العجائب).
وتمثل هذا الفعالية خطوة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، الرامية إلى تطوير القطاع الترفيهي ليصبح رافداً اقتصادياً وسياحياً يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء، وتعزيز البنية التحتية للفعاليات الترفيهية في المملكة، ودعم الصناعات الإبداعية، وجعل المملكة وجهة رائدة للترفيه والسياحة على مستوى المنطقة والعالم.