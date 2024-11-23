"سيرك الرعب" يجذب عشاق المغامرة في "منطقة العجائب" بجدة

و"سيرك الرعب" ليس مجرد وجهة ترفيهية، بل تجربة متكاملة تأخذ الزوار في رحلة مشوقة مليئة بالمفاجآت، تجعلهم يعيشون أجواء السيرك المسكون بكل تفاصيله، ويضم أكثر من 300 مجسم متنوع، منها 6 مجسمات متحركة، تم تصميمها بأسلوب إبداعي يهدف إلى إدخال الزوار في أجواء مرعبة ومشوقة، مما يجعل الزيارة تجربة لا تُنسى، ومن تلك الشخصيات (بيني وايز، هالون، الجوكر، لي كلون، جاك).