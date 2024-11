"سيرك الرعب" يجذب عشاق المغامرة في "منطقة العجائب" بجدة

ويتضمن سيرك الرعب عدة محطات تتمثل في: "المهرجون المعلقون" (Hanging Clowns) ويتضمن عرضًا مذهلاً يتحدى حدود الجرأة، و"كشك التذاكر" (The Ticket Booth) الذي تتضح فيه معالم المغامرة، وكذلك "جاك في الصندوق" (Jack in the Box) الذي يقدم مفاجآت غير متوقعة بداخل الصندوق المرعب.