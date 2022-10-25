تعاملات الثلاثاء.. مزيج برنت يستقر عند 93.30 دولار للبرميل

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي مع استمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة، مما قد يضعف الطلب على الخام.
واستفاد النفط من تراجع مؤشر الدولار بشكلٍ طفيف خلال اليوم، مما عزّز الطلب على السلع المسعرة بالعملة الأمريكية وأسهم في الحد من انخفاضات أسعار الخام.
على جانب آخر، أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 200 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري، مما قد يحد من مكاسب الأسعار.
وحذّر "فاتح بيرول" المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية خلال أسبوع الطاقة الدولي بسنغافورة الثلاثاء، من أن زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وسط أزمة أوكرانيا ومع انتعاش محتمل في طلب الصين على الوقود واتجاه كبار منتجي النفط لخفض الإمدادات قد تضع العالم في وسط أول أزمة طاقة عالمية حقيقية.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر عند 93.30 دولار للبرميل، في الساعة 09:12 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، كما استقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم ديسمبر عند 84.62 دولار للبرميل.