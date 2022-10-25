تعاملات الثلاثاء.. مزيج برنت يستقر عند 93.30 دولار للبرميل

وحذّر "فاتح بيرول" المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية خلال أسبوع الطاقة الدولي بسنغافورة الثلاثاء، من أن زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وسط أزمة أوكرانيا ومع انتعاش محتمل في طلب الصين على الوقود واتجاه كبار منتجي النفط لخفض الإمدادات قد تضع العالم في وسط أول أزمة طاقة عالمية حقيقية.