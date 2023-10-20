جلسات مؤتمر وزراء البيئة في العالم الإسلامي تتطرق لأهمية الذكاء الاصطناعي في "التحول الأخضر"

وأشار المختصون والخبراء إلى أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تمتلك قوة سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة، تؤهلها لمواجهة القضايا البيئية الراهنة على المستوى الدولي والإقليمي، مستعرضين عددًا من نماذج التحول الأخضر في دول المنظمة، جاءت في مقدمتها مبادرتا "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، اللتان أطلقهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في عام 2021م، في إطار جهود المملكة لتحويل اقتصادها نحو التحول الأخضر، بالإضافة إلى مبادرة "تسونامي 10 مليارات شجرة" في باكستان، و مبادرة "السور الأخضر العظيم" بامتداد الساحل الإفريقي، إلى جانب التجربة المغربية في الانتقال إلى الطاقة الخضراء.