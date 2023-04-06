الإفطار على الشاطئ.. عادة تستهوي العوائل بجازان لتغيير الروتين المنزلي في رمضان

تشهد الواجهات البحرية بمنطقة جازان منذ إطلالة شهر رمضان المبارك، توافد عديدٍ من الأسر والشباب، الذين يفضلون تناول وجبة الإفطار على هذه الواجهات البحرية، للترويح عن النفس والابتعاد عن الروتين اليومي بالإفطار في المنزل، لتبقى هذه اللحظات ذكريات جميلة بجمال منظر الغروب وصوت البحر والهدوء الذي يعم المكان لحظة الإفطار، معلنة انتهاء يومٍ من أيام هذا الشهر الفضيل.