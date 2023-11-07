الخطط الاقتصادية للمملكة تُوازن بين الإنفاق الحكومي وتُعزز الاحتياطيات للتعامل مع الأزمات

‬تسير الخطط الاقتصادية للمملكة في مسار يبعث على الاطمئنان، ويبشر بمستقبل مزدهر للوطن والمواطن، ينعم فيه الجميع برفاهية العيش، مع التطور والنمو في كل مفاصل الدولة، وهو ما يؤكد في الوقت نفسه نجاح الحكومة في تحقيق هدف استراتيجي، هو تنويع مصادر الدخل، عبر اقتصاد قوي، له مسارات متعددة، يمكن الاعتماد عليها بعيدًا عن مسار النفط، فضلاً عن قدرة هذا الاقتصاد على مواجهة أي أزمات عالمية، والتعاطي معها.