رؤية 2030 تستهدف وصول مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7% من الناتج المحلي 2023

وخلقت رؤية السعودية 2030" قنوات استثمار جديدة نجحت في توظيف الأموال داخل المملكة، بدلًا من استخدامها في فرص خارج الاقتصاد الوطني؛ مما ساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وخلق وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب الإيرادات النفطية. كما أن الرؤية أوجدت بدورها مستهدفات مستقبلية للنمو في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الصناعة والسياحة والتكنولوجيا؛ مما يؤكد وجود رغبة قوية في دعم الاقتصاد المحلي عبر خلق فرص استثمارية تساعد في جذب رؤوس الأموال للدخول في هذه القطاعات والنهوض بها وتحقيق عوائد مستدامة. بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية ساعدت في توطين رأس المال السعودي للعمل داخل إطار الاقتصاد المحلي؛ مما أسهم في العمل على تحديث البنية التشريعية والتنظيمية، والارتقاء بمستوى الشفافية وتطبيق الحوكمة بشكل كامل؛ مما انعكس إيجابًا على تطوير ونمو السوق، وجذب مزيد من الاستثمارات المالية من داخل البلاد ومن خارجها؛ نظرًا لوجود رغبة قوية لدى المستثمر الأجنبي للاستفادة من فرص النمو المتاحة داخل السوق.