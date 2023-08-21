أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة يشارك في اجتماع مجلس إدارة "الهيئة" برئاسة "الراجحي"

ترأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، اجتماع الهيئة الحادي والعشرين، بمشاركة أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة، للاطلاع على تجربته في الاندماج والتمكين في المجتمع.