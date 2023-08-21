أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة يشارك في اجتماع مجلس إدارة "الهيئة" برئاسة "الراجحي"
ترأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، اجتماع الهيئة الحادي والعشرين، بمشاركة أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة، للاطلاع على تجربته في الاندماج والتمكين في المجتمع.
وناقش الاجتماع مجالات التعاون مع وزارة الصحة لتعزيز ومواءمة الخدمات المقدمة في القطاع الصحي، وتوصيات مجلس الشورى على تقرير الهيئة السنوي للعام المالي ٢٠٢٢م، ومشروع ميزانية الهيئة للعام المالي ٢٠٢٤م، والاطلاع على مشاريع الهيئة وأنشطتها ومبادراتها خلال الفترة الماضية.
وأكّد الراجحي، خلال الاجتماع على أهمية مواصلة الهيئة جهودها في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية، والتكامل مع الجهات الحكومية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير الخدمات وجودتها، بما يحقّق تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.