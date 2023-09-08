"العتيبي": مجموعة تواصل العمال بمجموعة العشرين تناقش قضايا تختصّ بحقوقهم

واختتم بالقول: "شاركت اللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة كممثلين لعمال المملكة في اجتماعات وقمة مجموعة تواصل العمال L20 خلال رئاسة دولة الهند لهذا العام 2023؛ وذلك بدراسة العديد من التوصيات والموضوعات التي تمّ تبنّيها في قمة مجموعة العشرين التي عُقدت في الرياض عام 2020، وقمة إيطاليا عام 2021، وقمة إندونيسيا عام 2022، ومتابعة تنفيذ التوصيات السابقة التي يقرّها قادة مجموعة العشرين، ومناقشة ما يطرأ من تغييرات في العالم عامة وعالم العمل بشكل خاص".