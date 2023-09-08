"العتيبي": مجموعة تواصل العمال بمجموعة العشرين تناقش قضايا تختصّ بحقوقهم

عُقدت قمة مجموعة تواصل العمال "Labour20" إحدى مجموعات التواصل في مجموعة العشرين G20، بمدينة باتنا في الهند، في الفترة من 21 إلى 23 يونيو 2023، وشاركت اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة بوفد برئاسة الدكتور فيحان مساعد العتيبي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية، وشيربا مجموعة تواصل العمال L20.
وتمّت مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالعمال وعالم العمل؛ لعرضها في البيان الختامي لمجموعة تواصل العمال L20، والذي سوف يقدم لقادة مجموعة العشرين G20 في القمة الرئيسية الثامنة عشرة لمجموعة العشرين 2023، في نيودلهي بالهند، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023، تحت عنوان "أرض واحدة، وعائلة واحدة، ومستقبل واحد".
وقال الدكتور "العتيبي": "تشمل المهامُّ: الضمانَ الاجتماعي الشامل، والمرأة ومستقبل العمل، والهجرة الدولية وإمكانية نقل مزايا الضمان الاجتماعي، وعالم العمل المتغير وفرص العمل الجديدة والتحديات في دول مجموعة العشرين، وتطوير المهارات وأدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة".
وأضاف: "تعتبر مجموعة تواصل العمال "L20" إحدى مجموعات التواصل المستقلّة في مجموعة العشرين، يرأسها الاتحاد العمالي في البلد المستضيف، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للنقابات ITUC، واللجنة الاستشارية للنقابات الدولية TUAC.
وتعمل هذه المنظمات مع نظرائها من دول مجموعة العشرين لتمثل مصالح العمال في جميع أنحاء العالم، ووضع توصيات متعلّقة بالأنظمة العمالية ترفع بشكل رسمي إلى قادة مجموعة العشرين للنظر فيها".
وتابع: "وتعتبر مهمّة المجموعة الأساسية تعزيز حقوق العمال ومصالحهم، ورفع التوصيات لفرق العمل الأخرى في مجموعة العشرين واجتماعات مسار "الشيربا"، واجتماعات فريق عمل التوظيف واجتماعات وزراء العمل والتوظيف. ومن أهم الموضوعات التي تناقشها المجموعة: معالجة عدم المساواة في الدخل مع الحدّ الأدنى للأجور، واحترام حقوق العمل، والحماية الاجتماعية، وحماية حقوق العمال المهاجرين، وتحقيق أجندة 2030".
وقال "العتيبي": "وكذلك سدّ فجوة الأجور بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، وإعداد العمال لمستقبل عمل غني بالوظائف ومكافئ، ومعالجة الآثار السلبية للرقمنة على حقوق العمال، وتحقيق انتقال عادل إلى اقتصاد محايد للكربون والتحول الرقمي، وتحقيق النمو المستدام والأخضر والشامل".
واختتم بالقول: "شاركت اللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة كممثلين لعمال المملكة في اجتماعات وقمة مجموعة تواصل العمال L20 خلال رئاسة دولة الهند لهذا العام 2023؛ وذلك بدراسة العديد من التوصيات والموضوعات التي تمّ تبنّيها في قمة مجموعة العشرين التي عُقدت في الرياض عام 2020، وقمة إيطاليا عام 2021، وقمة إندونيسيا عام 2022، ومتابعة تنفيذ التوصيات السابقة التي يقرّها قادة مجموعة العشرين، ومناقشة ما يطرأ من تغييرات في العالم عامة وعالم العمل بشكل خاص".