موعد عودة الأمطار الرعدية لمُرتفعات مكة المكرّمة

يُشير آخر الخرائط الجوية الناتجة عمّا يُسمى المُحاكاة الحاسوبية، إلى أنه ستتركز فرص تكاثر السُحب الرُكامية الماطرة خلال الأيام القليلة المقبلة على مُرتفعات: جازان وعسير والباحة، كما تطول بعض السهول الساحلية من هذه المناطق.