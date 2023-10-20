موعد عودة الأمطار الرعدية لمُرتفعات مكة المكرّمة

يُشير آخر الخرائط الجوية الناتجة عمّا يُسمى المُحاكاة الحاسوبية، إلى أنه ستتركز فرص تكاثر السُحب الرُكامية الماطرة خلال الأيام القليلة المقبلة على مُرتفعات: جازان وعسير والباحة، كما تطول بعض السهول الساحلية من هذه المناطق.
ويُتوقع -بمشيئة الله تعالى- أن تترافق هذه السُحب بهطول أمطارٍ مُتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحدوث الرعد أحياناً، ونشاط في التيارات الهابطة مع احتمالية جريان للأودية والشعاب في بعض الأنحاء.
ويُشير آخر النماذج الحاسوبية، إلى توقعات بأن تتجدّد فرص الأمطار على مُحافظات عِدّة من مكة المكرّمة، وبخاصة المُرتفعات الشرقية لمكة المكرّمة، وذلك يوم الأحد المقبل 22 أكتوبر، وتكون هذه الأمطار مُتفاوتة الغزارة ويصحبها حدوث العواصف الرعدية أحياناً.