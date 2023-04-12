بأكثر من 3 آلاف متطوع ومتطوعة.. "الموارد البشرية" تواصل خدمة ضيوف الرحمن في رمضان

‬تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها التطوعية في خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي البيت الحرام خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة أكثر من 3 آلاف متطوع ومتطوعة، في مجالات متعددة تنوعت بين الصحية، والتنظيمية، والخدمية، والترجمة وغيرها من المجالات.